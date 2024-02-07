

Кобахидзе: Экономика является вопросом ключевого значения для развития нашей страны

07.02.2024 19:42





Экономика является вопросом ключевого значения для развития нашей страны, и в будущем экономическому росту и экономическому продвижению также будет придаваться особое значение, - заявил на встрече с оппозицией кандидат в премьер-министры Грузии Ираклий Кобахидзе.



Ираклий Кобахидзе представил правительственную программу, которая охватывает 10-месячный период.



«Мы представляем государственную программу, рассчитанную на десятимесячный период по понятным причинам. В октябре пройдут парламентские выборы, до этого будет подготовлена предвыборная программа «Грузинской мечты», а после того, как соберется парламент, мы представим уже новую, четырехлетнюю правительственную программу, где будут изложены новые инициативы, которые будет основаны на нашей предвыборной программе. По существу, речь о том, чтобы довести до конца те мероприятия и инициативы, которые были прописаны в предвыборной программе 2020 года и которые записаны в правительственной программе 2021 года», - сказал Ираклий Кобахидзе.



По его словам, за три года номинальная экономика страны в долларах почти удвоилась, а быстрый экономический рост дал возможность качественно улучшить экономические и фискальные показатели.



«В том числе, радикально сократился внешний долг страны: если к 2020 году внешний долг был более 60%, то соотношение внешнего долга страны к валовому внутреннему продукту сократилось до 39,5%. Также дефицит бюджета сократился с 9,3% до 2,5%; дефицит текущего счета ниже 5%, а показатель инфляции за последние восемь месяцев меньше 1%. Естественно, мы и в дальнейшем будем делать все, чтобы сохранить эти оптимальные показатели, экономические и фискальные показатели, и, конечно, максимальный акцент будет делаться на дальнейшее увеличение темпов экономического развития в нашей стране. Для этого должны быть проведены конкретные мероприятия. Осуществление конкретных инициатив уже началось и будет доведено до конца. Особый акцент будет сделан на еще большее развитие нашего стратегического географического положения и нашей транзитной функции, это вопрос, имеющий особое значение для продвижения экономики. В этом плане особое внимание будет уделено развитию инфраструктуры по различным направлениям. Это касается дорог, авиационного транспорта, железной дороги, коммуникаций», - сказал Ираклий Кобахидзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





