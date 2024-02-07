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Кобахидзе: Мы не говорим, что все хорошо, мы говорим, что уровень бедности по-прежнему высок
07.02.2024 20:21
Действительностью является то, что по сравнению с 2012 годом у нас имеется фундаментальный прогресс, но у нас по-прежнему много проблем. Причина этих проблем то, что экономически мы и сегодня отстаем от стран Западной Европы, США и т. д. Это реальная картина, - заявил в своем выступлении в парламенте кандидат в премьер-министры Грузии Ираклий Кобахидзе.
По словам Кобахидзе, разговоры о том, что «мы остались там, где есть», «ситуация ухудшилась», неправильны и являются ложью.
«Что касается того, насколько экономический рост отражается на положении населения, например, в Тбилиси в 2012 году передвигалось 200 000 автомобилей, а сейчас в городе почти 650 000 автомобилей. Кроме того, осуществлено и ведется множество строек. Более 90% этих квартир покупают наши граждане, а не иностранцы. Кто покупает? Те, у кого появились дополнительные доходы», - сказал Кобахидзе.
Кандидат в премьер-министры также говорил об уровне бедности в стране и отметил, что уровень бедности по-прежнему высок, что является одним из национальных вызовов.
«Что касается бедности, то и тут общая картина такова, что в 2012 году за чертой бедности жили более 1100 000 человек. После 2012 года более полумиллиона человек преодолели бедность. Вместе с тем, мы не говорим, что все хорошо, мы говорим, что уровень бедности по-прежнему высок. Уровень бедности в 2022 году по показателю был 15,6%, а это означает, что полмиллиона человек живут за чертой бедности, это является одним из наших национальных вызовов. Я вам предлагаю, мы не будем говорить неправду, но и вы не говорите. Скажем одно, что является правдой, с 2012 года у нас имеется фундаментальный прогресс, но остается еще много проблем, которые необходимо решить», - заявил Кобахидзе.
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