

Кобахидзе: Почему я хочу быть премьером? - Чтобы преодолеть проблемы

07.02.2024 21:19





Что касается того, почему я хочу быть премьером? - чтобы преодолеть проблемы, - об этом заявил кандидат на пост премьер-министра Грузии Ираклий Кобахидзе на обсуждении вопроса о выражении доверия правительству в формате парламентской оппозиции.



По словам Ираклия Кобахидзе, важный вызов для правительства – остановить рост цен, и этому будет уделено особое внимание.



«Монополии - важный вопрос. Нужна работа. В различных сферах, особенно в целях снижения цен, правительство Грузии провело по этим вопросам активные работы, однако вызовы все еще остаются. Особое внимание мы уделим тому, чтобы монополии не мешали развитию нашей экономики, не происходило искусственного повышения цен. Это вызов, и это требует внимания», - сказал Ираклий Кобахидзе.



Говоря о проблемах, существующих в стране, кандидат в премьер-министры заострил внимание и на отрицательном сальдо миграции.



По словам Ираклия Кобахидзе, если где-то у нас есть особые трудности, то в первую очередь это демография, и она требует особого внимания правительства Грузии.



«Что касается того, что люди бегут из Грузии. У нас есть серьезные проблемы в плане демографии. Мы не довольны ни показателем миграции, ни показателем рождаемости, ни показателем браков-разводов. Если посмотрите на цифры, на статистику, увидите, что есть очень серьезные вызовы», - отметил он.



Ираклий Кобахидзе отметил, что за период предыдущей власти, в 2004-2012 годах, население Грузии сократилось на 225000 человек, а с 2014 года эта тенденция остановилась и в 2014-2023 годах население увеличилось на 19500 человек.



«Фиксируется рост, и это в условиях, когда мы получили в этот период визовую либерализацию, что, естественно, способствует этой миграции, потому что люди легко, сравнительно просто выезжают в европейские страны, что раньше не было доступно. Несмотря на визовую либерализацию, нам удалось остановить негативную тенденцию в плане миграции. Картина не хороша, но мы эту тенденцию остановили, после 2014 года население Грузии увеличилось на 19 500 человек, когда в 2004-2012 годах население сократилось более чем на 225 000 человек. Мы не довольны, тем более не счастливы, в целом по демографии картина плохая, но мы сделаем все, чтобы улучшить демографическую ситуацию в нашей стране, и особенно в следующей 4-летней программе для этого будут предложены очень конкретные шаги», - сказал Кобахидзе.





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