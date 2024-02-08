

Представленный в парламенте новый состав правительства в закрытом формате слушают фракции «Грузинская мечта» и «Сила народа»

08.02.2024 11:29





Представленный в парламенте Грузии новый состав правительства в закрытом формате слушают фракции «Грузинская мечта» и «Сила народа».



Ведущий заседания, председатель фракции «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе предложил большинству закрыть заседание, поскольку это встреча большинства с будущим составом правительства. По итогам проведенного голосования члены большинства приняли решение закрыть заседание.



Кабинет министров и программа правительства будут вынесены сегодня на пленарное заседание парламента для получения доверия.



Обсуждение вопроса о доверии правительству Грузии и правительственной программе в комитетах, в соответствии с отраслевой специализацией, началось 5 февраля. Вчера фракция «Национальное движение – Объединенная оппозиция» и оппозиционные политические группы заслушали новый состав правительства в формате совместного заседания.



Вопрос выражения доверия правительству встал на повестку дня после того, как Ираклий Гарибашвили объявил о своей отставке с поста премьер-министра. Партия «Грузинская мечта» выдвинула на пост премьер-министра кандидатуру Ираклия Кобахидзе.



Изменения в кабмине коснулись лишь министра обороны. Джуаншера Бурчуладзе сменит зугдидский мажоритарий, вице-спикер парламента Ираклий Чиковани. Состав правительства был представлен парламенту 2 февраля.





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