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Посол США: У меня положительное сотрудничество с кандидатом в премьер-министры
08.02.2024 12:05
Чрезвычайный и Полномочный Посол Соединенных Штатов Америки в Грузии Робин Данниган заявила, что у него хорошее сотрудничество с кандидатом в премьер-министры Ираклием Кобахидзе.
Как отметила Данниган в эфире «Рустави-2» по поводу смены правительства, она надеется, что позитивное сотрудничество продолжится и после утверждения Ираклия Кобахидзе на посту премьер-министра.
«У меня положительное сотрудничество с новым кандидатом на должность премьер-министра, хорошее сотрудничество у меня было и раньше, на какой бы должности он ни работал.
Надеюсь, что позитивное сотрудничество между нами продолжится, когда он будет утвержден на посту премьер-министра.
У меня были хорошие отношения с премьер-министром Гарибашвили, я желаю ему успехов на новой должности. Я поздравляю его с достижениями, которых он добился во время своего пребывания на посту премьер-министра», — заявила Данниган.
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