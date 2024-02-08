

Агентство гражданской авиации распространило заявление относительно катастрофы близ Асурети

08.02.2024 12:07





Агентство гражданской авиации Грузии распространило сообщение по поводу происшествия, произошедшего возле села Асурети.



«7 февраля текущего года, в связи с авиационным инцидентом в селе Асурети, сообщаем вам, что тепловой аэростат Cameron Balloons типа Z- 315 выполнял рейс из Поти в национальный парк Вашловани, согласно требованиям, установленным для внутренних рейсов страны (международный стандарт ICAO), пилот представил план полета в соответствующее ведомство. На аэростате находились три человека.



Cameron Balloons Z-315, произведенный в Великобритании, выпущен в 2022 году и был зарегистрирован в Государственном реестре гражданских воздушных судов Грузии (регистрационный номер 4L-BAV) в том же году.



Аэростатом управляли пилоты, сертифицированные Агентством гражданской авиации Грузии и авиационными властями Республики Польша. Агентством гражданской авиации были проведены все необходимые проверки аэростата.



Расследование авиационного происшествия проводится Бюро по расследованию дорожно-транспортных происшествий и инцидентов в сфере гражданской авиации и морского транспорта. На данном этапе расследования Агентство гражданской авиации Грузии не уполномочено раскрывать другие подробности, связанные с авиационным происшествием“, — говорится в заявлении.



Агентство гражданской авиации выражает свои соболезнования семьям погибших.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





