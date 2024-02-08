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На пленарном заседании парламента началось обсуждение вопроса о доверии правительству
08.02.2024 12:43
На пленарном заседании парламента Грузии началось обсуждение вопроса о доверии правительству.
Парламент рассмотрит и проголосует по вопросу о вотуме доверия составу правительства Грузии на пленарном заседании в порядке, установленном регламентом для рассмотрения законопроекта в первом чтении. Это означает, что кандидат в премьер-министры сначала представит правительственную программу, после чего депутаты зададут вопросы, будут выступления как в рамках комитетов, также фракций и политических групп.
Для получения доверия парламента необходима поддержка большинства полного состава парламента – 76 депутатов.
Вопрос выражения доверия правительству встал на повестку дня после того, как Ираклий Гарибашвили объявил о своей отставке с поста премьер-министра. Партия «Грузинская мечта» выдвинула на пост премьер-министра кандидатуру Ираклия Кобахидзе.
Изменения в кабмине коснулись лишь министра обороны. Джуаншера Бурчуладзе сменит зугдидский мажоритарий, вице-спикер парламента Ираклий Чиковани.
Правительство было представлено парламенту в следующем составе:
премьер-министр Грузии – Ираклий Кобахидзе;
министр образования, науки и молодежи Грузии – Георгий Амилахвари;
министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства – Отар Шамугия;
министр экономики и устойчивого развития – Леван Давиташвили;
министр обороны Грузии – Ираклий Чиковани;
министр юстиции Грузии – Рати Брегадзе;
министр культуры и спорта Грузии – Теа Цулукиани;
министр по делам беженцев с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии – Зураб Азарашвили;
министр регионального развития и инфраструктуры Грузии – Ираклий Карселадзе;
министр иностранных дел Грузии – Илья Дарчиашвили;
министр финансов Грузии – Лаша Хуцишвили;
министр внутренних дел Грузии – Вахтанг Гомелаури;
государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства – Тея Ахвледиани.
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