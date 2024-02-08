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Посол Германии пожелал успехов новому премьер-министру


08.02.2024   12:56


«Желаю успехов новому премьер-министру, а также пути Грузии к европейской интеграции», — заявил Первому каналу Грузии посол Германии в Грузии Петер Фишер.

По словам Фишера, посольство Германии будет активно сотрудничать с новым премьер-министром.

«Сегодня парламент выразит доверие новому премьер-министру, и отсюда я направляюсь в парламент. Желаю успехов новому премьер-министру, дружбы между Грузией, Германией и Грузией, а также пути Грузии к европейской интеграции. Конечно, мы будем сотрудничать с новым премьер-министром и желаем ему всего наилучшего», — заявил посол.


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