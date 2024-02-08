

Миканадзе: Нас не интересует, подпишет ли Саломе Зурабишвили назначение премьер-министра

08.02.2024 13:12





По правде говоря, нас не интересует, подпишет ли Саломе Зурабишвили назначение премьер-министра, поскольку назначение Ираклия Кобахидзе на позицию премьера все равно вступит в силу, - заявил депутат от «Грузинской мечты» Гиви Миканадзе в беседе с журналистами.



По его словам, согласно соответствующей статье Конституции, не имеет значения, подпишет президент назначение премьер-министра или нет, поскольку назначение Ираклия Кобахидзе на должность премьер-министра в любом случае вступит в силу.



Он также сказал об инициативе президента – «Платформа единства для Европы» и отметил, что «те люди, с которыми она уже начала активные консультации, никоим образом не будут восприниматься в обществе как нейтральная сила».



«Мы уже несколько месяцев говорим о том, что фактически Саломе Зурабишвили готовится через какое-то время уйти в отставку и присоединиться к одному из лагерей, который она сейчас сама организует как организационный штаб, и хочет представить себя как независимый игрок, новая сила, хотя ее же нарратив и деятельность ясно дают понять, чьи интересы она представляет. Те люди, с которыми она уже начала активные консультации, никоим образом не могут восприниматься в обществе как нейтральная сила. Это люди, которые являются непосредственными представителями «Национального движения». Соответственно, неинтересно, подпишет она кабинет Ираклия Кобахидзе или нет», - заявил Миканадзе.





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