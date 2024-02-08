

Кобахидзе: 0% оккупации и 0% бедности – это грузинская мечта, это Грузия нашей мечты

08.02.2024 13:37





0% оккупации и 0% бедности – это Грузинская мечта, это Грузия нашей мечты, – заявил кандидат в премьер-министры Грузии Ираклий Кобахидзе во время своего выступления на пленарном заседании парламента Грузии.



По словам Кобахидзе, две важнейшие национальные задачи страны – это восстановление территориальной целостности Грузии мирным путем и полное преодоление бедности.



«Сегодня 20% Грузии оккупировано, а 15% населения Грузии живет за чертой бедности. Мы сможем быть довольными своей работой и самоудовлетворенными только после того, как обнулим эти два процента. 0% оккупации и 0% бедности – это Грузинская мечта и это Грузия нашей мечты.



Деятельность правительства Грузии как в 2024, так и в 2025-2028 годах будет направлена ​​на реализацию этой мечты и выполнение этих задач», - заявил Ираклий Кобахидзе.



Кандидат в премьер-министры также сказал о программе правительства и отметил, что представленная им программа правительства основана на предвыборной программе «Грузинской мечты» 2020 года, которая была написана под его руководством как руководителя избирательного штаба.



«Представленный документ по сути предусматривает доведение до конца мер, определенных предвыборной программой «Грузинской мечты» 2020 года и правительственной программой на 2021-2024 годы, которые уже прописаны на уровне бюджета.



Одновременно начнется работа над новой предвыборной программой «Грузинской мечты», которая станет основой программы правительства на 2025-2028 годы после победы на парламентских выборах», - заявил Кобахидзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





