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Посол Германии: Существует возможность открыть переговоры о вступлении в ЕС в конце декабря


08.02.2024   16:04


Существует возможность, чтобы переговоры о вступлении в ЕС открылись в конце декабря, Европа приняла решение о начале переговоров. Но для этого необходимо добиться прогресса по девяти шагам, - заявил журналистам в парламенте Грузии посол Германии в Грузии Петер Фишер.

По его словам, в этом году запланированы выборы в Европарламент, а также в Грузии, поэтому важно действовать быстро и продвигаться вперед с точки зрения осуществления девяти шагов.

«Календарь в этом году короткий, поскольку летом нас ждут выборы в Европарламент, создание новой комиссии, выборы в Грузии. Вот почему важно быстро продвинутся по девяти шагам. Мы надеемся стать хорошими партнерами для правительства Грузии, чтобы действовать быстро, потому что у нас одна и та же цель», - заявил посол.


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