|
|
|
Посол Германии: Существует возможность открыть переговоры о вступлении в ЕС в конце декабря
08.02.2024 16:04
Существует возможность, чтобы переговоры о вступлении в ЕС открылись в конце декабря, Европа приняла решение о начале переговоров. Но для этого необходимо добиться прогресса по девяти шагам, - заявил журналистам в парламенте Грузии посол Германии в Грузии Петер Фишер.
По его словам, в этом году запланированы выборы в Европарламент, а также в Грузии, поэтому важно действовать быстро и продвигаться вперед с точки зрения осуществления девяти шагов.
«Календарь в этом году короткий, поскольку летом нас ждут выборы в Европарламент, создание новой комиссии, выборы в Грузии. Вот почему важно быстро продвинутся по девяти шагам. Мы надеемся стать хорошими партнерами для правительства Грузии, чтобы действовать быстро, потому что у нас одна и та же цель», - заявил посол.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна