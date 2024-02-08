

Кобахидзе: Важнейшая задача - восстановить территориальную целостность мирным путем

08.02.2024 16:09





«Одной из важнейших задач внешней политики правительства Грузии является разрешение российско-грузинского конфликта и восстановление территориальной целостности Грузии мирным путем», — заявил на пленарном заседании парламента кандидат в премьер-министры Грузии Ираклий Кобахидзе.



По его словам, в связи с началом войны, если бы призывы оппозиции и их зарубежных друзей были учтены, Грузии пришлось бы воевать не только с оккупационными силами, но и абхазами и осетинами, что было бы непоправимая ошибка.



«Мы неоднократно слышали призывы наших политических оппонентов и их зарубежных друзей вернуть Абхазию и Самачабло путем войны. Хочу напомнить, что при таком сценарии нам пришлось бы воевать не только с оккупационными силами, но и с абхазами и осетинами, что было бы непоправимым преступлением перед историей и будущими поколениями. Грузины и абхазы, грузины и осетины никогда больше не должны стрелять друг в друга. Мы не допустим этого преступления ни при каких обстоятельствах. Альтернативы мирному восстановлению территориальной целостности нет», — заявил Ираклий Кобахидзе.



По его словам, будет продолжена политика непризнания и защиты прав граждан Грузии, проживающих на оккупированных территориях, а также эффективная реализация политики примирения.



«Активные усилия по-прежнему будут направлены на продолжение успешной политики непризнания и защиты прав наших сограждан, проживающих на оккупированных территориях, а также на эффективную реализацию политики примирения и взаимодействия, цель которой — до разрешения конфликт подготовить почву для восстановления основанного на доверии и взаимном уважении сосуществования между людьми, искусственно разделенными войной, в грузинском государстве», — заявил Ираклий Кобахидзе.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





