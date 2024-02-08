

Кобахидзе: Любая форма коррупции категорически неприемлема

08.02.2024 17:39





«Для меня категорически неприемлема любая форма коррупции, в том числе и т.н грузино-пацанская, к которой был лоялен председатель вашей партии», — заявил кандидат в премьер-министры Ираклий Кобахидзе, обращаясь в парламенте к представителям партии «За Грузию».



Как отметил Кобахидзе, он не заинтересован в покрывательстве чьей-либо коррупции.



«Со всей ответственностью хочу вам сказать, что не заработал ни копейки ни одной коррупционной сделкой, и также намерен продолжать свою деятельность и в будущем. Поэтому я не заинтересован в покрывательстве чьей-то коррупции. Это будет мой подход в отношении коррупции. Вы знаете, что такой же подход разделяет наш почетный председатель, у которого тем более нет никакого интереса. Только на благотворительность он потратил три миллиарда долларов. Соответственно, еще раз подчеркну, что борьба с коррупцией будет одним из главных приоритетов нашего правительства, никакой лояльности в этом смысле проявляться не будет», — заявил Ираклий Кобахидзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





