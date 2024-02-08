

Кобахидзе: кем привилегирован судья, позволяющий Саакашвили выступать во время заседаний?

08.02.2024 17:45





Кандидат в премьеры Грузии Ираклий Кобахидзе ответил вопросом на вопрос депутату Ане Бучукури о Михаиле Саакашвили, которому судья позволяет озвучить политические месседжи вовремя заседаний суда.



«Кем привилегирован судья, позволяющий Саакашвили выступать во время заседаний? Разузнайте», — предложил кандидат в премьеры.



Кобахидзе отметил, что, мягко говоря, неправильно использовать суд в качестве площадки для политических выступлений, и следует задать вопрос, от кого судья, который это допускает, получает подобные привилегии.



«Я больше не буду делать здесь никаких комментариев — я все еще депутат, и пользуюсь этим. От имени исполнительной власти мне будет сложнее делать такие комментарии, но сегодня я все еще могу делать их.



Конечно, законно делать любое замечание о том, что суд не может быть использован в качестве площадки для политических выступлений, но еще раз разузнайте, с чем мы можем иметь дело. В конце концов, след может привести туда, куда ведет и ваш след», — ответил Ираклий Кобахидзе.



Кандидат в премьеры Грузии ответил на критику члена партии «За Грузию» Анны Бучукури о том, что бывший президент Михаил Саакашвили находится в привилегированном положении — «ему запрещено заниматься партийной деятельностью, но телевидение в прямом эфире транслирует, как Михаил Саакашвили проводит партийные собрания и участвует в партийных мероприятиях на судебном заседании», отметила депутат.





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