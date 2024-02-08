|
|
|
Спикер парламента Грузии занялся ревизией одежды оппозиционных депутатов
08.02.2024 17:53
Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили сделал замечание депутату от оппозиционной партии «Лело» Анне Нацвлишвили из-за броши с флагом Евросоюза.
Случай произошел сегодня на пленарном заседании, в ходе которого парламент Грузии слушает членов обновленного правительства.
Замечание от Папуашвили поступило сразу после того, как Нацвлишвили задала острые вопросы кандидату в премьеры Ираклию Кобахидзе. В частности, оппозиционерка интересовалась, сможет ли «назначенный российским олигархом премьер-министр реально де- олигархизировать и повести страну в Европу».
«Госпожа Анна, сообщу, что у вас брошь с флагом Евросоюза и флагом Грузии. Я понимаю, что вам, как видно, эту брошь где-то подарили, однако я думаю, что для вашей партии не составит труда изготовить брошь другого типа, поскольку вы член парламента Грузии, а стандарт демонстрации национального флага предполагает, что сперва должен быть флаг Грузии, а уже потом любой другой флаг», — сказал Папуашвили.
За комментарием Папуашвили последовали аплодисменты некоторых членов парламентского большинства.
6 февраля спикер парламента в похожей форме ответил депутату Алеко Элисашвили, когда тот упрекнул депутатов «Грузинской мечты» в несоблюдении регламента и неуважении к президенту Саломе Зурабишвили.
Тогда Папуашвили указал, что по регламенту одежда депутатов должна быть протокольно-деловой или национальной, в то время, как Элисашвили на работу почти всегда приходит в джинсах.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна