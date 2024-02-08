

Спикер парламента Грузии занялся ревизией одежды оппозиционных депутатов

08.02.2024 17:53





Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили сделал замечание депутату от оппозиционной партии «Лело» Анне Нацвлишвили из-за броши с флагом Евросоюза.



Случай произошел сегодня на пленарном заседании, в ходе которого парламент Грузии слушает членов обновленного правительства.



Замечание от Папуашвили поступило сразу после того, как Нацвлишвили задала острые вопросы кандидату в премьеры Ираклию Кобахидзе. В частности, оппозиционерка интересовалась, сможет ли «назначенный российским олигархом премьер-министр реально де- олигархизировать и повести страну в Европу».



«Госпожа Анна, сообщу, что у вас брошь с флагом Евросоюза и флагом Грузии. Я понимаю, что вам, как видно, эту брошь где-то подарили, однако я думаю, что для вашей партии не составит труда изготовить брошь другого типа, поскольку вы член парламента Грузии, а стандарт демонстрации национального флага предполагает, что сперва должен быть флаг Грузии, а уже потом любой другой флаг», — сказал Папуашвили.



За комментарием Папуашвили последовали аплодисменты некоторых членов парламентского большинства.



6 февраля спикер парламента в похожей форме ответил депутату Алеко Элисашвили, когда тот упрекнул депутатов «Грузинской мечты» в несоблюдении регламента и неуважении к президенту Саломе Зурабишвили.



Тогда Папуашвили указал, что по регламенту одежда депутатов должна быть протокольно-деловой или национальной, в то время, как Элисашвили на работу почти всегда приходит в джинсах.





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