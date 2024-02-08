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Гоциридзе о новом премьер-министре: Программа, мысли, слова те же – разница была в эмоциях
08.02.2024 19:01
Разница была в эмоциях. Тот премьер-министр кричал в зале и вел себя эксцентрично, и этот более спокойнее и прагматичнее, - заявил депутат от «Еврооптимистов» Роман Гоциридзе.
По его словам, программа, представленная кандидатом в премьер-министры Грузии Ираклием Кобахидзе та же, как и аналогичны невыполненные обещания.
«Программа та же, мысли те же, слова те же. Ложь. Обещания, которые не выполняются. Традиционно построено на лжи. Разница была в эмоциях. Тот премьер-министр кричал в зале и вел себя эксцентрично, а этот более спокойнее и прагматичнее. Они разные по форме и одинаковые по содержанию», - заявил Гоциридзе.
Кроме того, комментируя изменение порядка избрания председателя и членов ЦИК, он отметил, что Грузинская мечта» еще больше усиливает свое влияние на ЦИК.
«Это максимально ограничивает участие оппозиции в этом процессе, а по сути еще больше усиливает влияние на ЦИК», - отметил Гоциридзе.
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