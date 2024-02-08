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Саакашвили поздравил Алиева с победой на президентских выборах
08.02.2024 20:04
Третий президент Грузии Михаил Саакашвили поздравил Ильхама Алиева с переизбранием на пост президента Азербайджана.
Письмо с поздравлениями опубликовано на странице Саакашвили в Facebook.
«Поздравляю с победой Ильхама Алиева. Никто, никогда не делал для Азербайджана столько, сколько сделал для этой страны президент Ильхам Алиев. В историю он войдет как Ильхам Победитель, а годы его президентства останутся как золотая эпоха в истории Азербайджана», — говорится в обращении.
Действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили поздравлений Алиеву пока не отправляла.
Голосование на выборах в Азербайджане прошло 7 февраля. По данным ЦИК, после обработки протоколов с 93% избирательных участков Алиев побеждает на выборах с 92,05% голосов.
Алиев правит в Азербайджане с октября 2003 года, и именно к 20-летию своего президентства он приурочил решение провести внеочередные выборы.
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