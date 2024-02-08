

Кобахидзе обещает больше никогда не подписывать документ наподобие «соглашения Мишеля»

08.02.2024 20:39





Кандидат в премьеры Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что политическая команда «Грузинской мечты» больше никогда не подпишется под документом наподобие «соглашения Шарля Мишеля» от 19 апреля.



Кобахидзе отметил, что этот документ предусматривал «выход страны из конституционных рамок».



«Член той партии говорит нам об амнистии Мелия (Ника Мелия — экс-лидер «Нацдвижения» — ред.), которая была частью соглашения от 19 апреля. Вам <оппозиции> нравится соглашение от 19 апреля, а сегодня выяснилось, что вам не нравится это соглашение от 19 апреля.



Вот почему мы заявляем, что никогда, никогда больше не подпишем такое соглашение, которое предусматривало выход страны из конституционных рамок. Мы никогда не подпишем такого рода соглашение ни при чьей-либо медиации, ни при включенности кого-либо в этот процесс», — подчеркнул Кобахидзе.



Так кандидат в премьеры Грузии ответил депутату от партии «За Грузию» на вопрос об амнистии бывшего председателя национального движения Ники Мелия.



Напомним, «соглашение Шарля Мишеля» — это документ под названием «Путь вперед», который был подписан 19 апреля 2021 года. Соглашение должно было вывести Грузию из политического кризиса. Текст согласовывался между сторонами на протяжении нескольких месяцев. Ради него в Тбилиси прилетал лично президент Совета Европы Шарль Мишель и активно работал его спецпосланник Кристиан Даниельсон. Многочисленные переговоры на месте проводили послы ЕС и США в Грузии.



Компромиссное соглашение предусматривало:



устранение представлений о политизированном правосудии;

проведение амбициозной избирательной реформы;

верховенство закона / судебную реформу;

разделение власти в парламенте;

предстоящие выборы.

Кроме того, в нем было отмечено, что «по предложению «Грузинской мечты» от 16 апреля 2021 года, досрочные парламентские выборы будут проведены в 2022 году, если партия получит менее 43% валидных пропорциональных голосов на выборах в органы местного самоуправления в октябре 2021 года.



Контекст такого соглашения сторов был таков: последее время Запад активно выражал разочарование действиями «Грузинской мечты». В середине июля даже были разговоры о санкциях, которые упомянули в Госдепе США после назначения судей Верховного суда.



28 июля 2021 года в то время лидер партии власти Ираклий Кобахидзе в штаб-квартире «Грузинской мечты» заявил об аннулировании «соглашения Шарля Мишеля», которое было подписано 19 апреля 2021 года и ознаменовало конец затянувшегося в стране политического кризиса.



Ответственность за это решение Кобахидзе возложил на «радикальную оппозицию».



«Несмотря на то, что более половины оппозиционных депутатов еще не подписали соглашение, мы видим, что наши международные партнеры не считают необходимым строго требовать с радикальной оппозиции его подписания и участия в имплементации.



Страна уже перешла в режим выборов в органы местного самоуправления. Их проведение на фоне политического соглашения, которое не подписывает главная оппозиционная партия, наносит ущерб интересам страны < > Мы готовы добровольно назначить внеочередные выборы не то что в случае преодоления барьера в 43%, но и 53%. Однако в том случае, если мы увидим по оппозиции, что наша политическая система созрела для эффективного коалиционного управления и такой режим не навредит стране», — пояснил тогда Кобахидзе.



Отметим, что не все оппозиционные партии присоединились к тексту документа. «Нацдвижение» подписало соглашение в начале сентября 2021 года, после того, как оно было аннулировано.





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