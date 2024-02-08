

Кобахидзе выступил против проверок в судебной системе

08.02.2024 21:40





Кандидат в премьер-министры от «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе, отвечая на вопрос депутата парламента, заявил, что т.н. веттинг в судебной системе проводиться не будет, поскольку, по его мнению, это бы нарушило Конституцию.



«Что касается судебной системы, в частности на т.н. веттинг было обращено внимание. Еще раз поясню, что такое веттинг. На основании закона создается своего рода неформальная группа, но это неформальная группа, в которой участвуют и иностранцы и проверяет действующих судей.



Все это может закончиться их увольнением из системы, что является антиконституционным событием не только по действию, но и с материальной точки зрения, по своей сути это противоречит Конституции и ее духу. Подобные нарушения встречаются в разных странах.<...>Более того, веттинг — это признание того, что вы не являетесь состоявшимся государством. Это право соответствующих стран. Украина может принять такое решение, Молдова тоже может принять это решение, но мы ни при каких обстоятельствах не можем сказать, что Грузия не является состоявшимся государством.



Потому что, в отличие от некоторых других, Грузия на самом деле является состоявшимся государством, институционально развитым государством», — заявил Кобахидзе.



Указанный вопрос был поставлен на повестку дня после того, как в докладе Еврокомиссии по расширению, в которой говорится о предоставлении Грузии статуса страны-кандидата в Евросоюз, появилась новая рекомендация касающаяся судебной системы.



В частности, Комиссия призывает правительство Грузии ввести чрезвычайный механизм оценки лиц, назначенных на ключевые должности в системе правосудия,

в котором комиссия, состоящая из международных экспертов, будет иметь полномочия принять решения.



Веттинг включает в себя повторную оценку судейской коллегии для проверки их на добросовестность. Украина, Молдова и Албания входят в число стран, применивших указанный метод по рекомендации «Венецианской комиссии».



Веттинг — это процедура проверки должностных лиц «на добропорядочность», их этическую и финансовую неподкупность.





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