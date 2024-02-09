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Кобахидзе с первым визитом в ранге премьер-министра отправится в Брюссель
09.02.2024 00:53
Ираклий Кобахидзе с первым визитом в должности премьер-министра Грузии отправится в Брюссель. Об этом Кобахидзе заявил журналистам после голосования, состоявшегося в парламенте, по результатам которого был выражен вотум доверия правительству Грузии во главе с Ираклием Кобахидзе.
Визит нового премьер-министра в Брюссель состоится 20-21 февраля.
«В принципе визит в Брюссель запланирован на 20-21 февраля. Это касается как Евросоюза, так и НАТО. Повестка дня уже прописана. Соответственно, первый визит состоится в Брюссель», — отметил Кобахидзе.
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