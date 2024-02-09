

Каладзе уверен, что Ираклий Кобахидзе будет успешным премьер-министром

09.02.2024 11:19





Я уверен, [Ираклий Кобахидзе] будет успешным премьер-министром, - заявил мэр столицы Каха Каладзе.



По его словам, проблемы возможно преодолеть совместными усилиями.



«Ираклий очень компетентный человек, очень сильный политик, искренне хочу пожелать ему успехов на посту премьер-министра вместе с правительством. Я уверен, что он станет успешным премьер-министром. Он говорил о вызовах, трудностях, которые нам предстоит преодолеть, несмотря на то, что за последние годы было сделано много хороших дел, очевидно, что еще существуют проблемы, которые необходимо решить с тем настроем и стремлением, которые есть у Ираклия Кобахидзе. Я уверен, что все мы едиными усилиями, сможем преодолеть эти проблемы. Хочу пожелать ему успехов», - сказал Каладзе.



Он также откликнулся на подписание президентом Саломе Зурабишвили назначения премьер-министром Ираклия Кобахидзе. По словам Каладзе, его не интересует, что думает президент о «Грузинской мечте».





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





