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Парламент сегодня обсудит пакет избирательных изменений
09.02.2024 11:20
Пакет избирательных изменений, на основе которого в еще раз вводятся изменения в порядок избрания членов ЦИК и председателя ЦИК, будет рассмотрен парламентом Грузии во втором чтении.
Постатейное обсуждение пройдет на сегодняшнем пленарном заседании.
Согласно изменениям, которые вносятся в избирательное законодательство и регламент парламента, процесс избрания председателя и членов ЦИК состоит из трех этапов. На первом этапе для поддержки кандидатов потребуется 3/5 или 90 голосов от общего состава парламента. В случае, если не удастся обеспечить 90 голосов, избрание кандидатов произойдет вторым голосованием, где потребуется 76 голосов. Если необходимая поддержка не будет обеспечена и на этом этапе, на следующем пленарном заседании пройдет еще одно голосование, и для избрания кандидатам снова потребуется 76 голосов депутатов. Если выборы не состоятся и после третьего голосования, вопрос будет передан для принятия решения президенту. В частности, председатель парламента в течение одной недели после голосования направит президенту список лиц, участвующих в открытом конкурсе по отбору кандидатов в члены ЦИК, и соответствующую конкурсную документацию. Президент будет уполномочен в течение одной недели после получения указанного списка и документации назначать кандидатов сроком на 5 лет из числа лиц, включенных в список. Кроме того, по тем же изменениям упраздняется должность заместителя председателя ЦИК, на которую назначается лицо из числа партийных членов ЦИК и которая представляет квоту оппозиции.
Проект данного закона был принят парламентом в первом чтении в сентябре, после чего был направлен для заключения Венецианской комиссии.
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