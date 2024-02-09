

Кобахидзе: Советы Бидзины Иванишвили очень важны - в политике он настоящий гроссмейстер

09.02.2024 11:28





Я неоднократно говорил и еще раз скажу, что в политике Бидзина Иванишвили – настоящий гроссмейстер. Он может заранее просчитать 10, 15, 20 ходов - так премьер-министр Ираклий Кобахидзе ответил на вопрос журналиста, какими будут его взаимоотношения с почетным председателем «Грузинской мечты» Бидзиной Иванишвили и будет ли он получать от него советы.



Как заявил журналистам Кобахидзе, советы Бидзины Иванишвили для команды крайне важны.



«Вы знаете, какой у нас устав по статусу. Бидзина Иванишвили главный политический советник не только мой, как одного представителя партии, но и партии. Его советы для каждого из нас, лично для меня, очень важны.



Я неоднократно говорил и еще раз скажу, что в политике он настоящий гроссмейстер. Он может просчитать 10, 15, 20 ходов вперед, таковы его возможности в политике и не только в политике, но я говорю конкретно о политике. Соответственно, его советы для нас крайне важны», - сказал Кобахидзе.





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