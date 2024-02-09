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Президент подписала распоряжение о назначении Ираклия Кобахидзе на должность премьер-министра
09.02.2024 11:32
Президент Грузии Саломе Зурабишвили подписала распоряжение о назначении Ираклия Кобахидзе на пост премьер-министра страны.
Информацию распространяет администрация президента Грузии.
«Президент Грузии подписала распоряжение о назначении Ираклия Кобахидзе на должность премьер-министра, чтобы не создавалось преград для борьбы со стихией, своевременно издавались соответствующие акты и осуществлялось реагирование», - отмечается в заявлении администрация президента.
Парламент Грузии 8 февраля выразил доверие обновленному составу правительства. Кабинет министров, который возглавит Ираклий Кобахидзе, утвержден 84 голосами, против – 10.
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