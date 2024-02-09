

Президент подписала распоряжение о назначении Ираклия Кобахидзе на должность премьер-министра

09.02.2024 11:32





Президент Грузии Саломе Зурабишвили подписала распоряжение о назначении Ираклия Кобахидзе на пост премьер-министра страны.



Информацию распространяет администрация президента Грузии.



«Президент Грузии подписала распоряжение о назначении Ираклия Кобахидзе на должность премьер-министра, чтобы не создавалось преград для борьбы со стихией, своевременно издавались соответствующие акты и осуществлялось реагирование», - отмечается в заявлении администрация президента.



Парламент Грузии 8 февраля выразил доверие обновленному составу правительства. Кабинет министров, который возглавит Ираклий Кобахидзе, утвержден 84 голосами, против – 10.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





