Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Премьер Кобахидзе: придется посетить линию оккупации «исходя из статуса»


09.02.2024   11:46


Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что он должен будет посетить посетить линию оккупации — его обязывает статус главы правительства.

«Исходя из моего статуса, естественно, мне придется отправиться на линию оккупации. Это существенно связано со статусом. Я должен буду ознакомиться с ситуацией на месте», — пояснил новый глава правительства Грузии.

До этого Кобахидзе не посещал линию оккупации. В июне 2022 года он ответил на вопрос по этому поводу:

«Я не посещал линию оккупации… Я не знаю, при каком случае я должен был отправиться туда?» — ответил Кобахидзе, будучи на посту лидера партии власти.

Отметим, 8 февраля парламент Грузии утвердил нового премьера Ираклия Кобахидзе и новое правительство Грузии.

«За» проголосовали 84 депутата, «против» — 10 депутатов. Вне зависимости о того, подпишет ли президент Грузии документ об утверждении премьера, утвержденный парламентским большинством, кандидат становится главой правительства автоматически.


Источник: SOVA
Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна