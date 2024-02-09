

Премьер Кобахидзе: придется посетить линию оккупации «исходя из статуса»

09.02.2024 11:46





Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что он должен будет посетить посетить линию оккупации — его обязывает статус главы правительства.



«Исходя из моего статуса, естественно, мне придется отправиться на линию оккупации. Это существенно связано со статусом. Я должен буду ознакомиться с ситуацией на месте», — пояснил новый глава правительства Грузии.



До этого Кобахидзе не посещал линию оккупации. В июне 2022 года он ответил на вопрос по этому поводу:



«Я не посещал линию оккупации… Я не знаю, при каком случае я должен был отправиться туда?» — ответил Кобахидзе, будучи на посту лидера партии власти.



Отметим, 8 февраля парламент Грузии утвердил нового премьера Ираклия Кобахидзе и новое правительство Грузии.



«За» проголосовали 84 депутата, «против» — 10 депутатов. Вне зависимости о того, подпишет ли президент Грузии документ об утверждении премьера, утвержденный парламентским большинством, кандидат становится главой правительства автоматически.



Источник: SOVA

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