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Папуашвили ищет новые поводы «засветить» финансирование и деятельность НПО
09.02.2024 11:52
«Перед выборами мы можем заключить публичное соглашение, которое бы полностью раскрывало финансирование и деятельность неправительственных организаций, связанных с политикой, либо в качестве наблюдателей, либо в качестве финансистов предвыборной активности, — пишет в соцсети председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.
Как отмечает Папуашвили, такая инициатива сделает деятельность неправительственных организаций более надежной для всех сторон, а также будет способствовать конструктивному диалогу между сторонами.
«Свободные и честные выборы – это общая ответственность. Кампания по дезинформации, направленная на дискредитацию результатов выборов 2020 года, показывает нам, что выборы не являются только обязанностью правительства. Все действующие лица — власть, оппозиция, гражданское общество, СМИ и международные структуры, наряду с внесением политического и финансового вклада, должны нести свою долю ответственности за проведение свободных и справедливых выборов», — заявил Папуашвили.
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