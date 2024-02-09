

Папуашвили ищет новые поводы «засветить» финансирование и деятельность НПО

09.02.2024 11:52





«Перед выборами мы можем заключить публичное соглашение, которое бы полностью раскрывало финансирование и деятельность неправительственных организаций, связанных с политикой, либо в качестве наблюдателей, либо в качестве финансистов предвыборной активности, — пишет в соцсети председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.



Как отмечает Папуашвили, такая инициатива сделает деятельность неправительственных организаций более надежной для всех сторон, а также будет способствовать конструктивному диалогу между сторонами.



«Свободные и честные выборы – это общая ответственность. Кампания по дезинформации, направленная на дискредитацию результатов выборов 2020 года, показывает нам, что выборы не являются только обязанностью правительства. Все действующие лица — власть, оппозиция, гражданское общество, СМИ и международные структуры, наряду с внесением политического и финансового вклада, должны нести свою долю ответственности за проведение свободных и справедливых выборов», — заявил Папуашвили.







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