

Деканоидзе: Если Иванишвили является гарантом всего, зачем нужен Ираклий Кобахидзе?!

09.02.2024 13:12





Кобахидзе в своей речи упомянул Иванишвили по меньшей мере 10 раз - если Иванишвили является гарантом всего, то для чего нужен Ираклий Кобахидзе?! - заявила депутат от «Еврооптимистов» Хатия Деканоидзе.



По ее словам, от смены фамилий ничего не меняется, потому что все равно все решает один человек.



«Вчера само выступление Кобахидзе подтвердило это, когда он, наверное, раз 10 упомянул Иванишвили - если Иванишвили является гарантом всего, мира, экономики и т.д. зачем нужен Ираклий Кобахидзе, Цулукиани и т.д. Что касается интереса народа, будет он отражен или нет, то я бы дала Кобахидзе один тест, это было бы начало расследования в контексте борьбы с коррупцией по делу чартера в связи с Гарибашвили, когда он нанял чартер на собственные расходы, которые не задекларированы, а затем объяснил это общественности финансовым капиталом отца-пенсионера», - сказала Деканоидзе.



Что касается подписания президентом назначения Ираклия Кобахидзе премьер-министром, Деканоидзе заявляет, что такое решение Зурабишвили естественно. «Я ни минуты не думала, что президент его не подпишет. Конечно, так и должно было быть. Несмотря на то, что у нас очень тяжелая форма управления, в этом противостоянии Саломе Зурабишвили и Кобахидзе в период импичмента, я думаю, Зурабишвили проявилась гораздо лучше», - сказала Деканоидзе.





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