

Папуашвили: Основная проблема иностранного финансирования – непрозрачность

09.02.2024 14:01





Тот факт, что некоторые неправительственные организации богаче политических партий, проблематичен и с другой стороны. Хорошо профинансированные неправительственные организации работают с небольшими партиями и помогают им развиваться. Выгоды, получаемые маленькими партиями от этого сотрудничества, дают им рычаг ненадлежащего влияния на партии, - об этом председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили пишет в статье, опубликованной в соцсети.



Как отмечает председатель парламента, следы влияния НПО на небольшие партии были хорошо видны, когда нужно было избрать Народного защитника.



«Это хорошо было видно при выборах Народного защитника в прошлом году, что было одной из рекомендаций ЕС. Когда НПО почувствовали, что в парламенте наметился консенсус по кандидатуре Народного защитника, они за закрытыми дверями начали оказывать давление на малые партии, чтобы последние воздержались голосовать за Народного защитника. И это происходило только потому, что НПО не одобряли кандидатуру Народного защитника», - говорится в статье.



По словам Папуашвили, основная проблема неправительственных организаций – непрозрачность финансов.



«Основная проблема иностранного финансирования – непрозрачность. Не существует убедительного объяснения того, почему эти финансы должны быть непрозрачными. Ясно, что неправительственные организации никогда не испытывали преследований за свою деятельность, во всяком случае, после прихода к власти «Грузинской мечты». Политически активные организации не считают себя подотчетными ни перед широким гражданским обществом, ни демократически избранной властью. То, что некоторые из них покинули «национальную платформу», является хорошим примером такого рода безответственности, поскольку и парламент, и другие представители гражданского общества узнали об их решении постфактум, тогда как доноры знали об этом решении заранее. То, что неправительственные организации подотчетны не народу, а донорам, также поднимает вопрос ответственности доноров. Доноры больше не смогут уклониться от этой ответственности, просто прибегнув к оговорке, что не отвечают за содержание деятельности НПО. Нужен более серьезный подход, поскольку гражданское общество сформировалось как влиятельная политическая сила», - написал председатель парламента.





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