

Мелия: Я веду переговоры с двумя партиями, которые помогут нам с избирательным номером

09.02.2024 15:11





Любой тип объединения - партийного, между партиями не является самоцелью и целью. Для меня все это возможность и средство достижения цели – разговор с лидерами оппозиционных партий не означает, что мы говорим о превращении в один избирательный субъект, – заявил журналистам бывший председатель «Национального движения» Ника Мелия.



По словам Мелия, в ближайший период он начнет активную политическую избирательную кампанию.



«У меня есть коммуникация практически со всеми действующими политиками в оппозиции, разговор будет и в будущем, я разговаривал в прошлом по разным вопросам, в частности, по стратегическим вопросам, это не значит, что мы говорим о превращении в избирательный субъект. Для меня любого типа объединение - партийное, между партиями не является самоцелью и целью. Для меня все это возможность и средство достижения цели. Разговор с лидерами оппозиционных партий не означает, что мы говорим о превращении в один избирательный субъект. Для меня со всеми возможен разговор, консультации, диалог. Однако отправной точкой и принципиально важным является проводить и отражать интересы людей. Что касается «Национального движения», то я о них не говорю. За полтора года все четко от меня услышали, моя позиция известна, если бы я хотел быть в партии Кезерашвили, я был бы там», - заявил Мелия.



Кроме того, по его словам, на данном этапе он ведет переговоры с двумя партиями, которые, возможно, не намерены участвовать в выборах 2024 года и могут уступить им свой избирательный номер.



«Я лично веду переговоры с несколькими существующими политическими партиями, у которых есть техническая возможность в виде избирательных номеров и они не собираются участвовать в выборах 2024 года, чтобы они оказали нам такого типа помощь. Это чистой воды технические вопросы. На данном этапе у меня переговоры с двумя конкретными партиями», - сказал Мелия.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





