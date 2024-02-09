

Саакашвили: Будь я на месте действующего президента, я бы вынес народную платформу на улицу

09.02.2024 15:27





Я не собираюсь наставлять действующего президента, просто скажу, что на ее месте я бы вынес народную платформу на улицу - ипподрома, который известен госпоже Саломе, практически уже не существует, но есть Руставели, который возможно заполнить, все вместе могут. Если президент возьмет такую инициативу, мы ее поддержим, - заявил на судебном процессе третий президент Грузии Михаил Саакашвили.



По его заявлению, «встречать в здании [президентском дворце] одних и тех же людей немного похоже на хождение по кругу, если смотреть со стороны».



«Я приветствую инициирование президентом Зурабишвили платформы европейского единства. Единственно мое мнение, что сейчас не время для дискуссий и просто разговоров. Сейчас время перейти к делу, сформулировать конкретные предложения, подключить гражданский сектор, неправительственные организации, политические партии, бизнесменов и представителей государственного аппарата, в том числе, для того, чтобы выработать конкретные вещи. Только говорить о том, что российская дезинформация это плохо, ничего нам не дает. Должны быть конкретные предложения по поводу того, что мы делаем. Просто разговоры, что выборы должны быть справедливыми, нам ничего не дают. Нам следует говорить о том, как обеспечить свободные выборы. Я, конечно, не собираюсь давать наставления действующему президенту, просто скажу, что на ее месте я бы вынес народную платформу на улицу. Встречаться в здании с одними и теми же людьми очень похоже на хождение по одному кругу, если смотреть со стороны. Широкая площадь Свободы уменьшилась, пространство сузили. Ипподрома, который знаком госпоже Саломе, практически больше не существует, но есть Руставели, который возможно заполнить, все могут вместе. Если президент возьмет эту инициативу, мы поддержим ее», - обратился Саакашвили к Саломе Зурабишвили.





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