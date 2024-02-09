

Саакашвили намерен возглавить комитет политической активности «Национального движения»

09.02.2024 15:32





Я собираюсь возглавить комитет политической активности «Национального движения», так сказать, борд, если это поддержат рядовые члены партии, - об этом заявил бывший президент Грузии Михаил Саакашвили во время судебного процесса, подключившись из клиники «Вивамед».



По его словам, он намерен бороться на «передовой» на предстоящих парламентских выборах, так как, по его словам, именно там решается судьба будущего Грузии.



«Я намерен возглавить комитет политической активности «Национального движения», так сказать, борд, быть председателем этого борда, если рядовые члены партии это поддержат. В этот борд войдут лидеры партии, но также и многие общественно активные деятели. Я готов быть на абсолютно передовой линии нашей политической борьбы на этих выборах, потому что здесь решается вопрос существования или несуществования Грузии, здесь решается, будет ли у нас будущее или нет, или это будущее безнадежно потеряно», - сказал Михаил Саакашвили.





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