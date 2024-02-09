

Парламент принял во втором чтении поправки в порядки избрания председателя и т.н. профессиональных членов ЦИК

09.02.2024 16:04





После нескольких часов дискуссий и дебатов парламент проголосовал за запланированные изменения в порядке избрания председателя и т.н. профессиональных членов ЦИК.



Проект изменений в «Избирательный кодекс» и регламент парламента Грузии принят во втором чтении 81 голосом при 7 - против.



С учетом законодательной инициативы правящего большинства в очередной раз меняется порядок и кворум избрания председателя и т.н. профессиональных членов ЦИК - в процессе их избрания вводится кворум в 3/5 голосов.



Согласно изменениям, которые вносятся в избирательное законодательство и регламент парламента, процесс избрания председателя и членов ЦИК состоит из трех этапов. На первом этапе для поддержки кандидатов потребуется 3/5 или 90 голосов от общего состава парламента. В случае, если не удастся обеспечить 90 голосов, избрание кандидатов произойдет вторым голосованием, где потребуется 76 голосов. Если необходимая поддержка не будет обеспечена и на этом этапе, на следующем пленарном заседании пройдет еще одно голосование, и для избрания кандидатам снова потребуется 76 голосов депутатов. Если выборы не состоятся и после третьего голосования, вопрос будет передан для принятия решения президенту. В частности, председатель парламента в течение одной недели после голосования направит президенту список лиц, участвующих в открытом конкурсе по отбору кандидатов в члены ЦИК, и соответствующую конкурсную документацию. Президент будет уполномочен в течение одной недели после получения указанного списка и документации назначать кандидатов сроком на 5 лет из числа лиц, включенных в список. Кроме того, по тем же изменениям упраздняется должность заместителя председателя ЦИК, на которую назначается лицо из числа партийных членов ЦИК и которая представляет квоту оппозиции.



Проект данного закона был принят парламентом в первом чтении в сентябре, после чего был направлен для заключения Венецианской комиссии.





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