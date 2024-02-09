

Между премьер-министром Грузии и президентом Азербайджана состоялся телефонный разговор

09.02.2024 16:31





Состоялся телефонный разговор между премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.



Информацию об этом распространяет правительство Грузии.



По их данным, Ильхам Алиев поздравил Ираклия Кобахидзе с назначением на пост премьер-министра и пожелал успеха в дальнейшей деятельности.



«Со своей стороны Ираклий Кобахидзе поздравил Ильхама Алиева с победой на президентских выборах.



Разговор коснулся дальнейшего углубления двустороннего сотрудничества между Грузией и Азербайджаном», - говорится в распространенной информации.





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