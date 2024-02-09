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Между премьер-министром Грузии и президентом Азербайджана состоялся телефонный разговор
09.02.2024 16:31
Состоялся телефонный разговор между премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Информацию об этом распространяет правительство Грузии.
По их данным, Ильхам Алиев поздравил Ираклия Кобахидзе с назначением на пост премьер-министра и пожелал успеха в дальнейшей деятельности.
«Со своей стороны Ираклий Кобахидзе поздравил Ильхама Алиева с победой на президентских выборах.
Разговор коснулся дальнейшего углубления двустороннего сотрудничества между Грузией и Азербайджаном», - говорится в распространенной информации.
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