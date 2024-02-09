

Компании связанные с «Грузинской мечтой» выиграли тендеры на сумму более 2 млд лари — TI

09.02.2024 16:47









По данным организации, за последние 10 лет компании, связанные с чиновниками и Бидзиной Иванишвили, выиграли государственные тендеры на сумму около 2,150,000,000 лари.



Организация публикует собранные данные, в которых анализируются государственные тендеры, выигранные чиновниками и членами их семей. «Трансперенси Интернэшнл-Грузия» официально обращалась к соответствующим государственным структурам с просьбой отреагировать на предполагаемые коррупционные случаи, возникшие в этих закупках.



Например, компании родственников мажоритарного депутата от высокогорных муниципалитетов Аджарии Анзора Болквадзе получили от госзакупок в 2016-2023 годах в общей сложности 16 520 805 лари.



По данным TI, мажоритарный депутат в декларации об имуществе не в полной мере отразил данные о своем имуществе и имуществе членов его семьи, включая информацию о компаниях и доходах, полученных от этих компаний.



Анзор Болквадзе является депутатом парламента с 2008 года. В течение первых 8 лет, из почти 16-летнего депутатского стажа, Болквадзе был мажоритарным депутатом от «Национального движения», а последние 8 лет — мажоритарием от «Грузинской мечты».



Анзор Болквадзе не сильно отстает от своего коллеги Виктора Джапаридзе. Как и Болквадзе, Джапаридзе владеет депутатским мандатом уже 16 лет. По данным TI, в 2018-2023 годах компании депутата парламента Грузии от «Грузинской мечты» и члена парламентского большинства Виктора Джапаридзе и членов его семьи получили контракты на закупки на сумму 7,775,565 лари. Компания зятя Виктора Джапаридзе, Алеко Хвистани, получила от тендеров 6,549,941 лари и от тайных закупок — 13 077 076 лари.



По данным TI, Алеко Хвистани является директором ООО «Электро Монтаж Сервис», а его жена Майя Челидзе владеет 50% акций этой компании. Эта компания участвует в тайных закупках и побеждает с тех пор, как в ее руководстве появились родственники Виктора Джапаридзе. Сын Виктора Джапаридзе — Отар Джапаридзе — сотрудник Службы государственной безопасности Грузии.



Подробную информацию о государственных тендерах, выигранных на сомнительных условиях другими действующими и бывшими депутатами, мэрами муниципалитетов или членами городского совета, руководителями различных государственных служб и их родственниками, можно найти на

По оценкам «Transparency International — Грузия», в стране растет число предполагаемых случаев коррупции. В частности, речь идет о случаях когда компании, связанные с «Грузинской мечтой», побеждали в государственных тендерах в упрощенном порядке и на сомнительных условиях.По данным организации, за последние 10 лет компании, связанные с чиновниками и Бидзиной Иванишвили, выиграли государственные тендеры на сумму около 2,150,000,000 лари.Организация публикует собранные данные, в которых анализируются государственные тендеры, выигранные чиновниками и членами их семей. «Трансперенси Интернэшнл-Грузия» официально обращалась к соответствующим государственным структурам с просьбой отреагировать на предполагаемые коррупционные случаи, возникшие в этих закупках.Например, компании родственников мажоритарного депутата от высокогорных муниципалитетов Аджарии Анзора Болквадзе получили от госзакупок в 2016-2023 годах в общей сложности 16 520 805 лари.По данным TI, мажоритарный депутат в декларации об имуществе не в полной мере отразил данные о своем имуществе и имуществе членов его семьи, включая информацию о компаниях и доходах, полученных от этих компаний.Анзор Болквадзе является депутатом парламента с 2008 года. В течение первых 8 лет, из почти 16-летнего депутатского стажа, Болквадзе был мажоритарным депутатом от «Национального движения», а последние 8 лет — мажоритарием от «Грузинской мечты».Анзор Болквадзе не сильно отстает от своего коллеги Виктора Джапаридзе. Как и Болквадзе, Джапаридзе владеет депутатским мандатом уже 16 лет. По данным TI, в 2018-2023 годах компании депутата парламента Грузии от «Грузинской мечты» и члена парламентского большинства Виктора Джапаридзе и членов его семьи получили контракты на закупки на сумму 7,775,565 лари. Компания зятя Виктора Джапаридзе, Алеко Хвистани, получила от тендеров 6,549,941 лари и от тайных закупок — 13 077 076 лари.По данным TI, Алеко Хвистани является директором ООО «Электро Монтаж Сервис», а его жена Майя Челидзе владеет 50% акций этой компании. Эта компания участвует в тайных закупках и побеждает с тех пор, как в ее руководстве появились родственники Виктора Джапаридзе. Сын Виктора Джапаридзе — Отар Джапаридзе — сотрудник Службы государственной безопасности Грузии.Подробную информацию о государственных тендерах, выигранных на сомнительных условиях другими действующими и бывшими депутатами, мэрами муниципалитетов или членами городского совета, руководителями различных государственных служб и их родственниками, можно найти на карте коррупции , подготовленной «Transparency International — Грузия».





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