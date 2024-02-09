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«Лело» обвиняет «Грузинскую мечту» в узаконивании однопартийной ЦИК
09.02.2024 18:02
По словам члена партии «Лело», заместителя председателя ЦИК Георгия Сиоридзе, несмотря на заключение Венецианской комиссии и БДИПЧ/ОБСЕ, которое запросила правящая партия, сейчас она игнорирует изложенные в заключении рекомендации и пытается адаптировать избирательную реформу под свои партийные интересы.
«Они пытаются украсть выборы, но их усилия тщетны! К сожалению, что касается предвыборной обстановки, «Грузинская мечта» не избегает искажать факты и вводить общественность в заблуждение. Вчера лидеры «Грузинской мечты» распространили неверную информацию, якобы на прошедшем в парламенте Грузии совещании по реализации 9 условий Евросоюза все оппозиционные партии согласились с решением об отмене должности оппозиционного заместителя председателя ЦИК – это неправда!», — заявил он.
По его словам, решение об отмене должности оппозиционного заместителя председателя ЦИК неприемлема не только для «Лело», но и для других оппозиционных партий, а также для европейских партнеров Грузии.
«Венецианская комиссия и БДИПЧ/ОБСЕ четко заявили, что предлагаемые изменения не должны быть приняты. «Грузинская мечта» вместо того, чтобы учитывать рекомендации этих европейских институтов, занимается критикой Венецианской комиссии. Это делает невозможным выполнение 9 условий Евросоюза и наносит большой удар по парламентским выборам 2024 года», — заявил Георгий Сиоридзе.
«Грузинская мечта» заявила, что процедура избрания председателя и членов ЦИК должна быть ближе к рекомендациям, и направила пакет законодательных изменений в Венецианскую комиссию и БДИПЧ на оценку, но теперь ясно, что она больше не готова учитывать их мнение.
«Грузинская мечта» за последние два года несколько раз меняла порядок избрания председателя и членов Центральной избирательной комиссии. В результате стало возможным комплектование ЦИК одной ветвью власти (более того, одной партией) и без участия президента. Вопрос будет передан на решение Президенту только в том случае, если Парламенту не удастся избрать кандидатов простым большинством (76 голосов).
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