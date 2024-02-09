

Кобахидзе продолжает накалять отношения с президентом, обвиняя ее в альянсе с коллективным «Нацдвижением»

09.02.2024 18:07





Это открытый альянс между «Национальным движением» и Саломе Зурабишвили. Саломе Зурабишвили практически анонсировала создание новой партии и анонсировала альянс с коллективным «Нацдвижением», - так премьер-министр Грузии отреагировал на призыв Михаила Саакашвили к президенту Грузии перенести народную платформу на улицу.



По словам Кобахидзе, у данной политической силы в любом случае нет шансов на успех.



«Это открытый альянс между «Национальным движением» и Саломе Зурабишвили. Саломе Зурабишвили практически анонсировала создание новой партии и анонсировала альянс с коллективным «Нацдвижением». Это их политическая повестка дня. Ни так, ни этак шансов на успех у этой политической силы нет», - заявил Кобахидзе.



На вопрос журналистов, ожидает ли глава правительства переноса процессов на улицу, Кобахидзе отметил, что ресурса для этого не существует.



«Ресурса для этого не существует. Главное, чтобы мы обеспечивали стабильность страны. Мы за это ответственны. Нам удалось сохранить стабильность на протяжении всех этих лет, в гораздо более сложный период и мы обещаем обществу, что не дадим никому возможности развивать процессы в стране по иному сценарию», - заявил Кобахидзе.



Что касается занятия Михаилом Саакашвили должности руководителя политической активности «Национального движения», по словам премьера, этими кадровыми решениями они не смогут увеличить свои ресурсы.



«Мне это неинтересно, сами они могут принимать кадровые решения внутри партии, этим не смогут увеличить ресурсы. Это абсолютно их внутрипартийное дело», - сказал Кобахидзе.





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