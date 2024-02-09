

Хабеишвили: «Коалиция победы» готова к тому, чтобы главным лидером «Коалиции победы» был президент Саакашвили

09.02.2024 19:38





«Национальное движение – Коалиция победы» готово, чтобы главным лидером «Коалиции Победы» был президент Саакашвили, - об этом заявил на брифинге председатель «Национального движения» Леван Хабеишвили. Так он откликнулся на заявление, сделанное третьим президентом Грузии Михаилом Саакашвили о том, что он включается в избирательную кампанию как представитель «Национального движения - платформы победы» и намерен возглавить комитет политической активности «Национального движения».



По словам Левана Хабеишвили, у «Коалиции победы» коммуникация с Михаилом Саакашвили в ежедневном режиме.



«Мы все прекрасно понимаем, что президент Саакашвили будет главным человеком, который сыграет огромную и главную роль в победе над трудностями и Иванишвили. Президент Саакашвили может объединить общество, что он уже сделал однажды. Президент Саакашвили может помочь грузинскому народу не только в стремлении к ЕС, но и в быстром членстве. О его возможностях все хорошо знают, в отличие от Иванишвили и его команды. Понятно, что «Национальное движение – Коалиция победы» готово к тому, чтобы президент Саакашвили был главным лидером Коалиции победы и был непосредственно включен в повседневную деятельность, и, фактически, так оно и есть на протяжении этого времени», - заявил Леван Хабеишвили.



По словам Левана Хабеишвили, Михаил Саакашвили – человек, который может решить социальные и экономические проблемы Грузии, а также с быстрым членством страны в ЕС.



«По официальным данным, в Грузии 1 213 539 человек, которые просят социальной помощи и в социальном направлении, того кто может создать экономическое благо, Иванишвили несправедливо запер в тюрьме, я имею в виду Михаила Саакашвили. Из 1 213 539 человек только 439 000 человек получают поддержку и 700 000 человек ждут социальной помощи. Наши граждане крайне нуждаются. Также по официальной статистике, 299 тысяч человек за три года отправились из Грузии в эмиграцию, чтобы прокормить своих детей, и тот, кто может привлечь инвестиции в Грузию, а это может сделать Михаил Саакашвили, несправедливо заперт в тюрьме, и это делает Иванишвили. В Грузии в ломбардах заложено имущество 300 000 человек, по последним данным, это было в 2020 году, то есть у каждого шестого, седьмого человека заложено имущество. 1 600 000 человек имеют кредиты в банках на кабальных условиях, за 10 000 лари они платят 18 000 лари, за 5 000 лари они платят 9 000 лари, фактически в два раза больше, чем получают кредит, и тот, кто может создать рабочие места и привлечь инвестиции, несправедливо находится в тюрьме», - заявил Леван Хабеишвили.





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