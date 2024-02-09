

Премьер-министр Китая выразил готовность вместе с Кобахидзе углублять сотрудничество между Китаем и Грузией

09.02.2024 19:47





Премьер-министр Госсовета Китайской Народной Республики Ли Цян поздравляет Ираклия Кобахидзе с назначением на пост премьер-министра Грузии.



Как отмечает Ли Цян в письме, направленном Ираклию Кобахидзе, он готов работать с новым премьер-министром Грузии над дальнейшим углублением сотрудничества между двумя странами.



«Ваше Превосходительство, рад узнать о Вашем назначении премьер-министром Грузии. От имени правительства Китайской Народной Республики и от себя лично хотел бы искренне поздравить Вас. В настоящее время китайско-грузинское стратегическое партнёрство набирает здоровую динамику, укрепляется взаимное политическое доверие, устойчиво развивается сотрудничество в рамках «Одного пояса, одного пути», становится более тесной координация в международных отношениях. Я готов вместе с вами углублять сотрудничество между Китаем и Грузией, чтобы совместными усилиями способствовать дальнейшему развитию двусторонних отношений. Желаю процветания Грузии, счастья и здоровья грузинскому народу», — говорится в письме премьер-министра Китая.





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