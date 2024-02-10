

Кобахидзе оценил планируемые изменения в порядке избрания председателя и т.н. профессиональных членов ЦИК

10.02.2024 14:21





Мы принимаем юридически отлаженный закон, - так премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе оценил планируемые изменения в порядке избрания председателя и т.н. профессиональных членов ЦИК, которые парламент поддержал во втором чтении.



По словам Кобахидзе, главный принцип правящей власти – чтобы все законы были юридически выверенными и соответствовали международной практике.



«Мы принимаем юридически отлаженный закон. Для нас это главный принцип - все должно быть юридически выверено и соответствовать международной практике», - заявил Кобахидзе.



С учетом законодательной инициативы правящего большинства в очередной раз меняется порядок и кворум избрания председателя и т.н. профессиональных членов ЦИК - в процессе их избрания вводится кворум в 3/5 голосов.



Законопроект предусматривает трехэтапный процесс избрания председателя и членов ЦИК. Согласно проекту, На первом этапе для поддержки кандидатов потребуется 3/5 или 90 голосов от общего состава парламента. В случае, если не удастся обеспечить 90 голосов, избрание кандидатов произойдет вторым голосованием, где потребуется 76 голосов.



Для конкретных кандидатов получить поддержку с 76 голосами можно будет дважды, а кандидаты, избранные 76 голосами, начнут осуществлять свои полномочия сроком на 5 лет.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





