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Кобахидзе оценил планируемые изменения в порядке избрания председателя и т.н. профессиональных членов ЦИК


10.02.2024   14:21


Мы принимаем юридически отлаженный закон, - так премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе оценил планируемые изменения в порядке избрания председателя и т.н. профессиональных членов ЦИК, которые парламент поддержал во втором чтении.

По словам Кобахидзе, главный принцип правящей власти – чтобы все законы были юридически выверенными и соответствовали международной практике.

«Мы принимаем юридически отлаженный закон. Для нас это главный принцип - все должно быть юридически выверено и соответствовать международной практике», - заявил Кобахидзе.

С учетом законодательной инициативы правящего большинства в очередной раз меняется порядок и кворум избрания председателя и т.н. профессиональных членов ЦИК - в процессе их избрания вводится кворум в 3/5 голосов.

Законопроект предусматривает трехэтапный процесс избрания председателя и членов ЦИК. Согласно проекту, На первом этапе для поддержки кандидатов потребуется 3/5 или 90 голосов от общего состава парламента. В случае, если не удастся обеспечить 90 голосов, избрание кандидатов произойдет вторым голосованием, где потребуется 76 голосов.

Для конкретных кандидатов получить поддержку с 76 голосами можно будет дважды, а кандидаты, избранные 76 голосами, начнут осуществлять свои полномочия сроком на 5 лет.


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