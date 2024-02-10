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Кобахидзе: Власти примут все меры в связи с компенсациями и расселением
10.02.2024 16:55
По заявлению премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, в отношении семей жертв оползня в Багдати будут приняты все меры.
По его пояснению, компенсационные меры будут приняты и там, где необходимо расселение.
Об этом премьер-министр рассказал журналистам в Багдати, где посетил место стихийного бедствия.
Что касается вопроса о том, нужно ли дополнительно закупать оборудование, сигнализирующее о приближении оползней в зонах стихийных бедствий, премьер-министр заявил, что системы наблюдения и оповещения должны быть максимально расширены.
«В будущем будет сделано все, чтобы максимально предотвратить подобные случаи… Еще раз повторю: там, где возможно предотвращение, должны быть приняты максимальные меры и, конечно, эти системы должны быть расширены», - завил Кобахидзе.
По его словам, главное, чтобы каждой семье, человеку были максимально обеспечены надлежащие условия, и для этого будет сделано все.
«У меня был разговор и с губернатором, и с мэром, представителями местных властей. Они сделают все возможное, чтобы обеспечить все эти семьи и всех людей», - заявил Ираклий Кобахидзе.
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