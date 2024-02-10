

Москва хвалит Грузию за ее «прагматичность» в отношениях с Россией

10.02.2024 17:04





Москва нацелена на дальнейшую нормализацию двусторонних отношений с Тбилиси при наличии встречных шагов. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии об итогах развития отношений в 2023 году со странами - участницами СНГ, включая Грузию, Абхазию и Южную Осетию, передает ТАСС.



"Руководство Грузии в прошлом году вело прагматичную линию в отношении России. Со своей стороны отменили действовавший с 2000 года визовый режим краткосрочных поездок грузинских граждан в Россию и возобновили прямое авиасообщение, что облегчило контакты между людьми и способствовало наращиванию торгово-экономических связей, - заявила Захарова. - Нацелены на дальнейшую нормализацию двусторонних отношений, разумеется, при наличии встречных шагов со стороны Тбилиси".



"Удовлетворены результатами совместной с нашими соседями, партнерами и союзниками работы на таком важнейшем для России стратегическом направлении как Содружество Независимых Государств", - добавила она.





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