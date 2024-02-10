|
|
|
Москва хвалит Грузию за ее «прагматичность» в отношениях с Россией
10.02.2024 17:04
Москва нацелена на дальнейшую нормализацию двусторонних отношений с Тбилиси при наличии встречных шагов. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии об итогах развития отношений в 2023 году со странами - участницами СНГ, включая Грузию, Абхазию и Южную Осетию, передает ТАСС.
"Руководство Грузии в прошлом году вело прагматичную линию в отношении России. Со своей стороны отменили действовавший с 2000 года визовый режим краткосрочных поездок грузинских граждан в Россию и возобновили прямое авиасообщение, что облегчило контакты между людьми и способствовало наращиванию торгово-экономических связей, - заявила Захарова. - Нацелены на дальнейшую нормализацию двусторонних отношений, разумеется, при наличии встречных шагов со стороны Тбилиси".
"Удовлетворены результатами совместной с нашими соседями, партнерами и союзниками работы на таком важнейшем для России стратегическом направлении как Содружество Независимых Государств", - добавила она.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна