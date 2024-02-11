

В министерствах обороны и экономики и устойчивого развития осуществлены кадровые изменения

11.02.2024 11:51





После назначения министров на должности кадровые изменения были осуществлены в двух министерствах - министерстве обороны и экономики и устойчивого развития.



По информации администрации правительства Грузии, заместителя новоназначенного министра обороны Ираклия Чиковани Георгия Хаиндрава сменил Серго Джанелидзе. Пост первого заместителя министра обороны покинула Лела Чиковани и заместителя - Георгий Бубунаури.



На должности заместителей Ираклия Чиковани продолжают работать Давид Суджашвили и Григол Гиоргадзе.



Первого заместителя вице-премьера, министра экономики и устойчивого развития - Левана Давиташвили - Ромео Микутадзе сменила Нино Енукидзе, ранее занимавшая должность заместителя.



Заместителями Левана Давиташвили продолжают работать Мариам Квривишвили, Геннадий Арвеладзе, Гурам Гурамишвили, Ираклий Надареишвили и Вахтанг Цинцадзе.





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