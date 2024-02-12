

Давиташвили: Общественность будет иметь полную информацию о решениях, распоряжениях и постановлениях правительства

12.02.2024 13:24





Никто никому ничего не оформляет, правительство просто принимает решения о распоряжении государственным имуществом или внесении изменений в распоряжение им, - заявил первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили, отвечая на вопрос журналиста о том, что во время премьерства Ираклия Гарибашвили сотни объектов госимущества были приватизированы и что изменится в этом направлении сейчас, и в случае изменений, будет ли об этом известно.



Как отметил Давиташвили, информация в целом будет доступна, однако с заданным в части госимущества вопросом, он не согласен.



«То, что общественности станет известно о решениях правительства, я подтверждаю. Это решение премьер-министра, и вы будете получать эту информацию. По второй части я не соглашусь с вами, никто никому ничего не оформляет, правительство просто принимает решения о распоряжении государственным имуществом или внесении изменений в распоряжение им, что вытекает из высокого общественного интереса и интересов страны, поэтому давайте уточним этот момент. Что касается доступа к информации, да, согласно решению премьер-министра, у вас будет полная информация», - заявил Леван Давиташвили.



Кроме того, Давиташвили ответил еще на один вопрос о том, будут ли теперь публиковаться распоряжения правительства, которые не публиковались после 2020 года.



«В связи с распоряжениями я уже сообщил вам, что это решение премьер-министра и так оно и будет, общественность будет иметь полную информацию о решениях, распоряжениях и постановлениях правительства», - заявил Давиташвили.





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