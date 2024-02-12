

Кобахидзе: У нас очень хорошие результаты с точки зрения борьбы с коррупцией

12.02.2024 13:27





У нас очень хорошие результаты с точки зрения борьбы с коррупцией, с точки зрения малости коррупции, что подтверждается и многими международными исследованиями, хотя я думаю, что у нас должна быть амбиция войти в число ведущих стран мира в этом смысле, что является абсолютно реальной задачей, - заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на заседании правительства.



По словам премьер-министра, в Грузии очень сильная правительственная команда, и вместе они добьются очень важных результатов.



«У нас очень хорошие результаты с точки зрения борьбы с коррупцией, с точки зрения малости коррупции, что подтверждается и многими международными исследованиями, хотя я думаю, что у нас должна быть амбиция войти в число ведущих стран мира в этом смысле, что является абсолютно реальной задачей. Главное – активно над всем этим работать. В целом у нас очень сильная правительственная команда, и я уверен, что вместе мы добьемся очень важных результатов. Все зависит от нашей целеустремленности, принципиальности, последовательной деятельности, трудолюбия, в чем недостатка нет ни у кого из вас. Еще раз хочу пожелать вам успехов, большое спасибо, мы можем перейти на рабочий режим», - заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе.





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