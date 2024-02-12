

Кобахидзе: Правительство должно подавать всем пример с точки зрения прозрачности и подотчетности

12.02.2024 13:27





Я считаю, что правительство Грузии должно подавать всем пример с точки зрения прозрачности и подотчетности. Каждое наше решение должно быть максимально открытым для граждан, и того же мы требуем от всех других государственных ведомств, - заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на заседании правительства.



Вместе с тем, он отметил, что страна нуждается в быстром экономическом развитии.



«Всякий раз, когда мы принимаем определенное решение, мы должны как можно шире разъяснить обществу содержание и причины этого решения, это должно быть одним из руководящих принципов нашей деятельности. Одним из актуальных вопросов является вопрос Республиканской больницы, и в этом случае тоже необходимы активные консультации со специалистами соответствующей области, врачами, коллективом больницы, чтобы в конечном итоге принять соответствующие решения», - заявил Кобахидзе.



По словам премьер-министра, страна имеет очень хорошие результаты в борьбе с коррупцией, с точки зрения малости коррупции, что подтверждается и многими международными исследованиями.



«Однако и здесь я думаю, что у нас должны быть еще более высокие амбиции и у нас должна быть амбиция войти в число ведущих стран мира в этом смысле, что является абсолютно реальной задачей, главное – активно над всем этим работать. В целом у нас очень сильная правительственная команда, и я уверен, что вместе мы добьемся очень значительных результатов. Все зависит от нашей целеустремленности, принципиальности, последовательной деятельности, трудолюбия, в чем недостатка нет ни у кого из вас. Еще раз хочу пожелать вам успехов», - заявил Кобахидзе.





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