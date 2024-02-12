

Манджгаладзе: Вынесение процессов на улицу не означает проведение акций – «Грузинская мечте» повсюду мерещится дестабилизация

12.02.2024 14:46





По заявлению генерального секретаря «Стратегии Агмашенебели» Пааты Манджгаладзе, Михаил Саакашвили в своем заявлении, в котором говорит о вынесении общественной платформы на улицу, имел в виду не уличные акции, а большее общение с народом.



Как заявил Маджгаладзе в передаче «Ньюсрум дня» на телеканале «Палитраньюс», «Грузинская мечте» повсюду мерещится дестабилизация.



«Вынесение процессов на улицу не означает проведение акций, а подразумевает тесный контакт, большее общение с людьми и обсуждение вопросов, которые волнуют людей. Михаил Саакашвили имел в виду больше общения с народом и то, что мы не должны запираться в кабинетах», - заявил Паата Манджгаладзе.



На вопрос, почему Саакашвили упоминает проспект Руставели, Манджгаладзе отвечает, что у Михаила Саакашвили будет возможность сказать об этом.



Кроме того, Манджгаладзе прокомментировал изменения, внесенные в Избирательный кодекс, отметив, что «Грузинской мечте» это нужно, потому, что «Центральная избирательная комиссия проверена, и они [ее члены] отбираются не по профессионализму, а по признаку верности».



По словам Манджгаладзе, главный вопрос заключается в том, не поставит ли это изменение под угрозу выполнение девяти условий Еврокомиссии.





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