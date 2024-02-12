|
|
|
Цулукиани: Иванишвили — гарант стабильности и безопасности Грузии
12.02.2024 14:47
Глава Минкультуры Тея Цулукиани продолжает рукоплескать олигарху и основателю партии власти «Грузинская мечта» Бидзине Иванишвили. Министр заявила, что именно он — «на протяжении стольких лет» — является гарантом политической стабильности и безопасности Грузии.
Цулукиани подчеркнула, что Иванишвили — автор «беспрецедентной» благотворительности, в том числе — политической.
«Бидзина Иванишвили является автором беспрецедентной благотворительности, в том числе политической. И до этого, а с 2012 года уже всеобъявленно и явно, в результате не одного его проекта он принес много добра Грузии.
На протяжении стольких лет главным гарантом безопасности и стабильности этого государства является Бидзина Иванишвили», — заявила министр.
Отметим, представители партии власти, лидеры «Грузинской мечты», неустанно повторяют слова благодарности в адрес олигарха. Иванишвили вернулся в политику 30 декабря 2023 года и занял должность «почетного» председателя «Мечты».
Новый премьер Грузии Ираклий Кобахидзе назвал олигарха «гроссмейстером» в политике, подчеркнув важность советов, которые дает Бидзина Иванишвили.
Источник:
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна