

Цулукиани: Иванишвили — гарант стабильности и безопасности Грузии

12.02.2024 14:47





Глава Минкультуры Тея Цулукиани продолжает рукоплескать олигарху и основателю партии власти «Грузинская мечта» Бидзине Иванишвили. Министр заявила, что именно он — «на протяжении стольких лет» — является гарантом политической стабильности и безопасности Грузии.



Цулукиани подчеркнула, что Иванишвили — автор «беспрецедентной» благотворительности, в том числе — политической.



«Бидзина Иванишвили является автором беспрецедентной благотворительности, в том числе политической. И до этого, а с 2012 года уже всеобъявленно и явно, в результате не одного его проекта он принес много добра Грузии.



На протяжении стольких лет главным гарантом безопасности и стабильности этого государства является Бидзина Иванишвили», — заявила министр.



Отметим, представители партии власти, лидеры «Грузинской мечты», неустанно повторяют слова благодарности в адрес олигарха. Иванишвили вернулся в политику 30 декабря 2023 года и занял должность «почетного» председателя «Мечты».



Новый премьер Грузии Ираклий Кобахидзе назвал олигарха «гроссмейстером» в политике, подчеркнув важность советов, которые дает Бидзина Иванишвили.



Источник: СОВА

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