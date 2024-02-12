

Председатель ЦИК Грузии встретился с президентом и исполнительным директором IFES

12.02.2024 17:00





Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Георгий Каландаришвили встретился с президентом и исполнительным директором Международного фонда избирательных систем (IFES) Энтони Банбери. На встрече, на которой также присутствовала руководитель грузинского представительства IFES Рената Левовски, обсуждались текущие вопросы, касающиеся парламентских выборов, которые пройдут в Грузии 26 октября. Георгий Каландаришвили предоставил представителям организации подробную информацию о процессе подготовки к выборам, о деятельности, которую осуществляет ЦИК для организации выборов на высокопрофессиональном уровне. Также были обсуждены все потребности, которые стоят перед ЦИК на данном этапе.



На встрече было подчеркнуто многолетнее успешное сотрудничество между ЦИК и Международным фондом избирательных систем (IFES) и важность продолжения этой хорошей практики в будущем, а также вклад IFES в поддержку избирательных администраций и развитие избирательных процессов в стране. Обсуждались возможности дальнейшего сотрудничества.



«Мы обозрели все потребности, перед которыми стоит наше ведомство на данном этапе и, конечно же, обсудили возможности дальнейшего сотрудничества. При этом мы рассказали обо всех вопросах, которые реализуются при поддержке IFES и подчеркнули важность этой поддержки. Я думаю, что наше сотрудничество в будущем будет углубляться и укрепляться», - заявил после встречи Георгий Каландаришвили.



Энтони Банбери находился в Грузии для участия в конференции «Инклюзивные и разнообразные выборы в эпоху технологий», организованной Международным фондом избирательных систем (IFES) и Агентством США по международному развитию (USAID). Встреча между ним и Георгием Каландаришвили состоялась в рамках этого визита 10 февраля в городе Батуми.





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