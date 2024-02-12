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Администрация президента Азербайджана опубликовала поздравление Ильхаму Алиеву от Саломе Зурабишвили
12.02.2024 17:01
Сегодня администрация президента Азербайджана опубликовала поздравление Ильхаму Алиеву от президента Грузии Саломе Зурабишвили.
«Ваше превосходительство.
От имени народа Грузии и от себя лично передаю Вам сердечные поздравления по случаю переизбрания Президентом Азербайджанской Республики. Искренне желаю Вам постоянных успехов и побед в неустанной деятельности, направленной на процветание Вашей страны и ее народа.
Я твердо верю, что совместными усилиями мы поднимем добрососедские и дружественные отношения, стратегическое партнерство между нашими братскими странами на новые вершины. Это, несомненно, усилит роль как Грузии, так и Азербайджана в укреплении стабильности и развития в регионе.
Ваше превосходительство, еще раз выражаю Вам глубочайшее почтение, желаю постоянных успехов в Вашей деятельности, а дружественному народу Азербайджана – мира и благополучия., — говорится в письме Саломе Зурабишвили.
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