

НПО: Власти намеренно затягивают возобновление расследования дела Мачаликашвили

12.02.2024 17:01





НПО «Центр социальной справедливости» (Social Justice Center, SJC) заявила, что власти Грузии намеренно затягивают возобновление расследования дела Мачаликашвили — даже спустя 8 месяцев после вступления в силу решения Европейского суда по правам человека.



Организация представила Комитету министров Совета Европы обновленную информацию об исполнении решения по делу Мачаликашвили. «Центр» публикует заявление, в котором говорится, что дело Мачаликашвили было объединено в группу по расследованию «дела Цинцабадзе» и взято под усиленный надзор.



Для ясности напомним, Зураб Цинцабадзе был осужден на 3 года и с 6 июля 2005 отбывал наказание в Хонском исправительном учреждении №9 . А 30 сентября 2005 года Цинцабадзе обнаружили повешенным в тюрьме. По версии следствия, он совершил самоубийство, но мать умершего уверяла, что он был убит за то, что имел долг перед так называемым «общаком».



НПО заявляет, что комитет будет оценивать процесс исполнения дела на периодических сессиях, выделять прогресс, достигнутый Грузией в решениях, принятых после этих сессий. Следующее заседание комитета состоится 12-14 марта 2024 года.



«Несмотря на неоднократные обращения в Специальную следственную службу, она избегает проведения повторного расследования по этому делу. Кроме того, 11 декабря 2023 года «Центр социальной справедливости» представил Службе специальных расследований список важных следственных действий, которые критически важны в рамках нового расследования.



Была просьба начать расследование по факту фальсификации доказательств и их уничтожения. К сожалению, эти запросы оставлены Специальной следственной службой без ответа», — говорится в заявлении.



Организация считает, что в случае возобновления расследования все еще возможно провести ряд важных следственных действий, которые будут способствовать установлению центрального вопроса расследования – применения государством непропорциональной силы в отношении Темирлана Мачаликашвили.



«В плане действий, представленном правительством Грузии комитету министров (Совета Европы), ничего не говорится о том, предприняло ли государство какие-либо шаги для приведения в исполнение этого решения, помимо выплаты компенсации семье Мачаликашвили. И намерено ли оно осуществить какие-либо другие меры», — отмечается в информации.



«Центр» считает, что наблюдение за деятельностью Специальной следственной службы показывает, что она не может заниматься делами, которые могли бы нанести ущерб репутации правоохранительных органов или интересам правящей команды.



«По мнению <Европейского> суда, приведение в исполнение решения подразумевает не только выплату компенсации заявителю, но и восстановление нарушенного права, что в таких случаях означает повторное расследование дела», — отметили в НПО.



Организация требует введения таких мер для Грузии, которые сыграют важную роль в предотвращении подобных преступлений, будут способствовать укреплению механизмов внутреннего контроля Службы государственной безопасности и повышению подотчетности перед общественностью.



«Центр социальной справедливости» вновь призывает Специальную следственную службу немедленно начать повторное расследование дела об убийстве Темирлана Мачаликашвили, чтобы обеспечить надлежащее проведение следственных действий, важных для дела, и эффективное участие семьи Мачаликашвили в процессе расследования.



Напомним, в январе 2023 года ЕСПЧ (Европейский суд по правам человека) постановил, что 19-летний подросток был убит спецназом в ходе рейда в селе Дуиси Панкисского ущелья в 2017 году. Страсбург удовлетворил жлобу истцов только частично.



В деле «Мачаликашвили и другие против Грузии» ЕСПЧ единогласно постановил, что имело место:



нарушение статьи 2 – процессуальный аспект (право на жизнь) Европейской конвенции о правах человека

и шестью голосами против одного, что имело место:



отсутствие нарушения статьи 2 – материально-правовой аспект (право на жизнь).

В результате Суд постановил, что Грузия должна выплатить заявителям (истцами выступили отец, мать, бабушка и сестра Темирлана) совместно 10 000 евро в качестве компенсации морального вреда и 15 000 евро в качестве компенсации судебных издержек и расходов.



Источник: СОВА

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